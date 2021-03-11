Звезда Болливуда бросила кино ради спасения больных коронавирусом. Фото: instagram @shikhamalhotraofficial

Звезда Болливуда Шикха Малхотра решила отказаться от съемок в кино, чтобы посвятить себя спасению зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 11 марта, пишет издание Al Jazeera.

25-летняя актриса за свою карьеру в киноиндустрии участвовала в нескольких успешных проектах, например, в фильмах «Фанат», «Против хищника» и «Невидимый мир». Однако, когда в ее городе Мумбае начала эпидемия коронавирусной инфекции, молодая артистка с дипломом медсестры пошла работать волонтером в местную больницу.

- Теперь я в первую очередь медсестра, а уже во вторую – актриса. Я увидела жизни и смерти, множество эмоций, счастья, печали. Это все очень меня изменило, я стала более зрелой. Волонтерством я решила заняться, когда вдохновилась историями медиков, спасающих жизни зараженных, и моей мамы. Она тоже помогает больным, работает медсестрой, - рассказала Шикха Малхотра.

Во время работы в клинике звезда Болливуда и сама заразилась коронавирусной инфекцией. Ей пришлось месяц провести в больнице, а после выздоровления у нее случился инсульт, из-за чего правая часть тела актрисы была временно парализована.

Сейчас Шикха Малхотра полностью выздоровела. Она намерена постепенно возвращаться к карьере в кино, однако отмечает, что продолжит помогать пациентам, если такая необходимость возникнет.