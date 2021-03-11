Число киберпреступлений в России выросло в 2021 году на треть

В России выросло число интернет-преступлений Фото: EAST NEWS

Число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий в январе 2021 года выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Всего в первый месяц текущего года было зарегистрировано 37,2 тысяч кибернарушений, говорится в официальной статистике МВД России.

Отмечается, что число преступлений, совершенных с использованием сети интернет, выросло на 51,3%, а с использованием мобильной связи – на 39%.

Согласно официальной статистике, если в январе 2020 года доля преступлений в сфере высоких технологий составляла 17% от общего числа преступлений в стране, то в первом месяце 2021 года она выросла до 25%, передает RT.

Отмечается, что наибольший прирост таких преступлений зафиксирован в Северной Осетии (87%), в Севастополе (77%), в Тульской области (71%), в Ленинградской области (52,5%) и в Туве (24%).

При этом самое большое число преступлений было совершено в Москве, Мурманской области, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе и в Ямало-Ненецком автономном округе.

А вот меньше всего от рук киберпреступников пострадали жители Чечни, Дагестана, Тувы, Ингушетии и Московской области, передает телеканал «360».