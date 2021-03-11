Академик перечислил самые частые жалобы после COVID-19

Академик назвал самые частые жалобы переболевших коронавирусом Фото: Евгения ГУСЕВА

Академик, вице-президент РАН Владимир Чехонин назвал самые частые жалобы от переболевших коронавирусной инфекцией.

По словам эксперта, пациенты, перенесшие COVID-19, чаще всего жалуются на различные неврологические и психологические нарушения. Это тревожность, бессонница, депрессия, обсессивно-компульсивные расстройства и прочее, пишет РИА Новости.

Как отметил Чехонин, ученые и врачи пока не выяснили, почему коронавирусная инфекция поражает нервную ткань мозга. Некоторые специалисты полагают, что причина подобных нарушений в системном тромбоваскулите, воспалительных реакциях головного мозга аутоиммунного характера. Однако есть работы других ученых с иными данными.

Ранее директор Центрального института психиатрии Индии Басудебе Даса предрек миру пандемию психических расстройств после коронавируса. Дело в том, что в период вынужденного карантина у людей начались проблемы от нехватки или переизбытка живого общения. Многие столкнулись с депрессией и тревогой, в том числе и из-за смертей друзей и родственников.