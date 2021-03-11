Глава Амурской области Василий Орлов: «Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить квартирами как можно больше детей-сирот»

Губернатор Василий Орлов пришел в гости к супругам Щетининым с подарками для их маленьких дочерей. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области с прошлого года действует новая мера поддержки для граждан из числа детей-сирот – жилищные сертификаты. Льгота была введена по инициативе губернатора Василия Орлова в дополнение к федеральной программе, обеспечивающей детей-сирот квартирами по соцнайму. В прошлом году сертификаты получили 52 амурчанина. В этом году новоселье смогут отпраздновать еще 95 человек. Амурская область стала третьим регионом России, утвердившим дополнительные меры поддержки для детей-сирот.

Губернатор Василий Орлов лично проконтролировал, как работает программа поддержки: 11 марта глава региона побывал в гостях у семьи Щетининых из Благовещенска. Андрей Щетинин стал одним из первых получателей жилищного сертификата.

- С 2017 года мы стояли в очереди на жилье, - рассказал Андрей Щетинин. - Когда я писал заявление, на получение жилья в судебном порядке претендовали ещё порядка 500 человек. И выдавали 40 квартир в год. Мы стали одними из первых, кто получил жилищные сертификаты. В августе получили сертификат, в декабре его реализовали. Использовали ещё материнский капитал и свои средства, в итоге въехали в новую квартиру 31 января этого года.

По словам Андрея Щетинина, жилищный сертификат – очень удобная мера поддержки. Когда жилье выдают по соцнайму, часто предлагают отдаленные районы. К тому же в нем необходимо прожить пять лет и только потом его можно приватизировать. Сертификат дает возможность добавить собственные средства и выбрать квартиру, которая подходит семье по габаритам и по району.

- Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить жильём наших граждан из категории детей-сирот. Уже очевидно, что жилищные сертификаты способны значительно сократить очередь, - отметил Василий Орлов.

Идея выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты возникла после того, как в январе прошлого года к губернатору на прием пришел молодой человек с просьбой помочь ему с жильем. После этой встречи губернатор поручил региональному министерству соцзащиты разработать дополнительные меры поддержки для детей-сирот. Первые жилищные сертификаты были выданы в августе 2020 года. В этом году губернатор Василий Орлов поручил просчитать, сколько людей могут обратиться за сертификатами в ближайшие годы.

- Такой прогноз даст возможность своевременно закладывать финансирование данного направления в нужном объёме, чтобы жильё в собственность получили как можно больше жителей Амурской области, не ожидая несколько лет в очереди на квартиры по спецнайму, - подчеркнул глава региона.