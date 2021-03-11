Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1911 марта 2021 13:20

В Кремле сравнили влияние COVID-19 на экономику России и других стран

Дмитрий Песков пожелал другим странам побыстрее выйти из экономической ямы
Антон Беспамятных
Комментарии (4)Комментарии (4)

Дмитрий Песков сравнил влияние пандемии коронавируса на экономику России и других стран

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил влияние пандемии коронавирусной инфекции на экономику России и других стран мира.

По мнению пресс-секретаря, российская экономика просела не так существенно по сравнению с другими странами. Он добавил, что это не повод для успокоения.

- Мировая экономика действительно просела изрядно за прошедший год, последствия этого проседания, наверно, нам все ещё предстоит преодолеть - там 3,5% составляет проседание мировой экономики. И глубоко проанализировать возможные последствия этого проседания, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он добавил, что сейчас все страны мира пытаются ускорить "выход из ямы", и пожелал им успехов.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о вакцинации президента России Владимира Путина от коронавирусной инфекции. Он отметил, что глава государства сам сообщит журналистам и гражданам РФ о том, что сделал прививку.

Распространение коронавируса в мире