Рогозин: американский «батут» работает так себе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил очередную покупку Соединенными Штатами места на российском корабле «Союз» для доставки астронавта на МКС тем, что американские корабли пока что нестабильны. Об этом гендиретор государственной корпорации написал в четверг, 11 марта, на своей странице в социальной сети Facebook.

Накануне стало известно, что американская компания покупает у «Роскосмоса» место для астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле «Союз МС-18».

- Их «батут», судя по всему, работает так себе. Полеты на Международную космическую станцию нестабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего астронавта на российском корабле, чтобы не оставлять их сегмент станции без присмотра, - объяснил Дмитрий Рогозин.

Полученные от американцев средства глава «Роскосмоса» пообещал вложить в новые разработки.

Напомним, запуск корабля «Союз МС-18» с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В состав экипажа помимо американца Ванде Хая входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров.