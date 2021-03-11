Александр Моор выступил за лицензирование пансионатов

В Тюменской области продолжается системная работа по выявлению частных пансионатов и других подобных заведений, а также контролю и надзору за их деятельностью, по организации их работы в правовом поле. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на оперативном совещании при управлении Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. Главной темой обсуждения стало соблюдение законности в сфере пожарной безопасности, в том числе на объектах с круглосуточным пребыванием граждан.

С 10 января 2021 года по указанию прокурора Тюменской области масштабные сплошные проверки проходят во всех пансионатах и других учреждениях региона, оказывающих услуги по круглосуточному проживанию людей независимо от формы собственности. Для наиболее полного контроля над такими организациями и выявления нелегальных частных учреждений создана межведомственная рабочая группа.

«Мы решили обсудить результаты проверки, проведенной нашими коллегами с участием всех прокуроров округа, и наметить дополнительные меры для устранения имеющихся недостатков», – обозначил цель совещания заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских доложил о результатах проверок. По всем выявленным нарушениям территориальными прокурорами приняты меры реагирования, проверки продолжаются. «Мы выявили проблемные точки, которые требуют решения. Все обнаруженные объекты войдут в реестр поставщиков социальных услуг и будут на постоянном контроле всех ведомств», – проинформировал прокурор Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в регионе проведена работа по выявлению всех учреждений и предпринимателей, оказывающих услуги по содержанию и уходу за пожилыми гражданами, инвалидами, наркозависимыми.

Причем, глава региона поддержал инициативу МЧС РФ по введению лицензирования деятельности таких предприятий. «Если законодательно решить вопрос, предприниматели и юридические лица, которые будут оказывать такие услуги, окажутся в более жестком правовом поле и под контролем, в том числе и надзорных органов», – подчеркнул Александр Моор.

Он также отметил, что регион уже разрабатывает комплекс мер по регулированию деятельности объектов с круглосуточным пребыванием людей и поддержке таких организаций. Так, меры поддержки смогут получить социально ориентированные организации, внесенные в реестр поставщиков социальных услуг, соблюдающие законодательство и все необходимые требования безопасности. Будут пересмотрены региональные нормативно-правовые акты.