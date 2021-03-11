Турция допускает закупку российских истребителей Су-35 и Су-57

Анкара не исключила возможности закупки истребителей российского производства Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил, что Анкара не исключает возможности закупки российских истребителей Су-35 и Су-57.

Варанк отметил, что Турция может закупить истребители у России или любой другой страны Европы, если они будут успешно интегрированы в местную систему.

- В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции, — приводит слова Варанка РИА Новости.

Он сообщил, что такие вопросы часто поднимаются на встрече лидеров России и Турции, однако Анкару сейчас больше волнует развитие собственных возможностей в разработке истребителей пятого поколения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Каиром российских истребителей Су-35. По его мнению, это может негативно сказаться на двухсторонних отношениях Соединенных Штатов и Египта.