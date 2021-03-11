В Мексике разрешили использовать марихуану для отдыха и развлечения

Власти Мексики легализовали использование марихуаны в немедицинских целях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Члены Палаты депутатов Конгресса Мексики внесли изменения в законодательство, согласно которым на территории страны разрешено употребление марихуаны в немедицинских целях. Инициативу поддержали 316 парламентариев, 129 выступили против, еще 23 воздержались.

Результаты голосования были опубликованы в аккаунте нижней палаты в Twitter. Депутаты внесли 210 поправок в законопроект, которые обсуждаются в настоящее время.

Согласно принятым изменениям, любой гражданин Мексики старше 18 лет может иметь при себе до 28 грамм марихуаны для личного использования, а также заниматься выращиванием от шести до восьми кустов растения по месту жительства. Крупными штрафами будет караться продажа наркотика несовершеннолетним или его употребление в неположенных местах. Кроме того, лишение свободы грозит тем, кто будет занимать разведением или сбором конопли без разрешения властей.

Ранее власти американского штата Нью-Йорк сообщили о намерении легализовать марихуану. Таким образом они хотят частично компенсировать потери, понесенные экономикой штата из-за коронавируса.