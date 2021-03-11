"Ну ** твою мать, поставили, как обезьяне!": Министр культуры Крыма прервала выступление Аксёнова, но пять раз извинилась

Арина Новосельская не выключила микрофон на совещании с главой полуострова. Фото: Стоян Васев/фотохост-агентство ТАСС

Министр культуры Крыма Арина Новосельская не выключила микрофон во время совещания в дистанционном формате с главой полуострова Сергеем Аксёновым. Её ругань прервала совещание, и Новосельская извинилась пять раз перед присутствующими коллегами и главой Крыма.

- Ну ** твою мать, поставили, как обезьяне, - воскликнула посреди выступления Аксёнова министр культуры.

- Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще, что ли? - обратился к ней Сергей Аксёнов и поручил заместителю председателя правительства Крыма Михаилу Назарову провести служебное расследование.

- Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста! Извините, ради бога. Коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась. Сергей Валерьевич, извините, ради бога, - ответила Арина Новосельская, после чего совещание продолжилось.