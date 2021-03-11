Жена актёра Владимира Долинского попала в аварию в центре Москвы

Жена актера Долинского попала в ДТП в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга актёра Владимира Долинского Наталья Волкова попала в ДТП вечером в четверг, 11 марта. В центре Москвы, около дома, расположенного по адресу Большая Дорогомиловская улица, дом 8, столкнулись четыре автомобиля, сообщил источник KP.ru.

На место выехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Причина столкновений пока неизвестна.

Напомним, в июне 2020 года произошла авария с участием актёра театра и кино Михаила Ефремова. Вечером 8 июня артист сел пьяным за руль своего Jeep Grand Cherokee и выехал на полосу встречного движения по улице Смоленская площадь. Машина актёра врезалась в белый фургон Lada, водитель которого утром 9 июня скончался в больнице от полученных травм.

Вчера, 10 марта, сайт KP.ru сообщил, что Михаил Ефремов включён в список претендентов на премию "Ника" в категории "Лучшая роль второго плана". Ефремов выдвинут на премию за роль в фильме Андрея Смирнова "Француз".