Михаила Ефремова номинировали на премию "Ника"

Осужденного Ефремова номинировали на премию «Ника» Фото: Иван МАКЕЕВ

Актёр Михаил Ефремов номинирован на премию "Ника" в категории "Лучшая роль второго плана". Ефремов выдвинут на премию за роль в фильме Андрея Смирнова "Француз", сообщается в данных шорт-листа номинантов премии.

Помимо Ефремова, в категории номинирован Александр Балуев, также сыгравший в картине "Француз" и Евгений Цыганов за роль в фильме "Одесса".

Награждение премией "Ника" за 2019 и 2020 годы пройдёт 25 апреля 2021 года.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, пьяным управляя чёрным Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения улицы Смоленская площадь и врезался в белый фургон Lada. В результате аварии утром 9 июня в больнице скончался 48-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. Ефремову избрали в качестве меры пресечения домашний арест, сообщал сайт KP.ru.

8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишению прав на три года. Артиста также обязали выплатить вдове, брату и сыновьям погибшего денежную компенсацию. После освобождения Ефремов не сможет управлять автомобилем ещё три года.

В октябре 2020 года после апелляции адвокатов Ефремова срок сократили до семи с половиной лет.