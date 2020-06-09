Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы: на актера завели уголовное дело

Водитель фургона, пострадавший в аварии с актёром Михаилом Ефремовым, умер в больнице.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Его Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водителя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с открытым переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой.

Полиция задержала Михаила Ефремова и направила на медицинское освидетельствование, которое подтвердила, что в момент аварии актёр был пьян.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), максимальное наказание по которой предусматривает заключение на срок до семи лет.

Сайт KP.ru также публиковал видео очевидцев с места аварии.

Момент столкновения машины, за рулём которой был Ефремов, с груовиком, попало на камеры видеонаблюдения. KP.ru также опубликовал эту запись.