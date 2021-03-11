«Никто не представлял, с чем придется столкнуться»: Глава Ленобласти Александр Дрозденко подвел итоги года жизни в условиях пандемии

Губернатор Александр Дрозденко подвел итоги года жизни региона в условиях пандемии COVID-19. Фото: Инстаграм.

Ровно год назад, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную инфекцию пандемией. За это время россиянам пришлось полностью перестроить свою жизнь. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги «ковидного» года. В своем аккаунте в Инстаграме губернатор рассказал, что пережили за год пандемии год жители региона.

Александр Дрозденко особо отметил, что с первых же дней пандемии ленинградцам удалось сплотиться и поддержать друг друга. Ленинградская область одной из первых, со 2 марта 2020 года, начала мониторить ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Региональным властям удалось оперативно мобилизовать все силы на борьбу с коронавирусом и быстро модернизировать систему здравоохранения.

- Год назад никто не представлял, с чем придется столкнуться и как изменится вся наша жизнь. Самым тяжелым грузом стали потери близких, - написал Александр Дрозденко на своей странице. - Мы научились работать быстро и точно, носить маски, соблюдать правила и требования Роспотребнадзора. Мы модернизируем больницы, изменили отношение к медикам, поддержали друг друга, семьи и бизнес в трудное время. Мы начали вакцинацию и, я уверен, неизбежно победим саму болезнь.

Александр Дрозденко напомнил, что в Ленинградской области, как и во всей России, широко развернута вакцинация против коронавирусной инфекции. Бесплатно сделать прививку ленинградцы могут в 53 стационарных и 18 мобильных прививочных пунктах.

- По возможности, прошу всех вакцинироваться, в России и в Ленобласти прививка доступна, – отметил глава региона.

На сегодняшний день прививку от COVID-19 уже сделали более 47 тысяч ленинградцев. Только за последние сутки вакцинацию в регионе прошли 4042 человека, из них 2329 сделали повторный укол вакцины и полностью завершили курс. Среди привитых - 2878 медиков, 1954 работников образования, 775 – сотрудники сферы соцзащиты и 673 сотрудника силовых ведомств.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в области ежедневно улучшается. По данным регионального Роспотребнадзора, от коронавируса вылечились 90% ранее заболевших пациентов. На 11 марта развернуто 1294 койки для пациентов с COVID-19, из них свободно – 358. С 1 марта региональные власти сняли ограничения по коронавирусу еще в трех районах области - Сосновом Бору, Ломоносовском и Лужском.