Композитор Игорь Матвиенко напишет гимн ФСО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Композитор группы "Любэ" Игорь Матвиенко сообщил, что работает над созданием гимна ФСО.

"Я действительно пишу музыку для гимна ФСО, а слова - Саша Шаганов. Но пока еще ничего не утверждено, так что никаких подробностей", - сказал Игорь Матвиенко РИА Новости.

При этом Александр Шаганов отметил, что для него, как для гражданина России, большая честь создавать вместе с композитором Игорем Матвиенко произведения для людей, выполняющих сложные задачи.

Напомним, что Шаганов и Матвиенко неоднократно работали вместе. Благодаря их тандему появились многие композиции, исполненные группой "Любэ". Одной из них стала песня "Комбат".

Игорь Матвиенко давно работает с группой "Любэ". Под руководством его продюсерского центра на свет появились песни "Атас", "Полустаночки", "Давай за", "Рассея", "За тебя, Родина-мать!".