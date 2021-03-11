50 стран зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Намибия стала 50-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Намибия стала 50-й страной, одобрившей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в 50 стране – Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек", - сказано в заявлении фонда.

Глава РПФИ Кирилл Дмитриев заявил, что "одобрение вакцины "Спутник V" в 50 странах является новым важным этапом для страны. РФПИ предлагает одну из лучших вакцин по эффективности, безопасности и доступности.

Напомним, "Спутник V" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против коронавируса. Он был разработан центром имени Гамалеи.

Ранее старейший научный журнал Lancet оценил высокую эффективность российского препарата.