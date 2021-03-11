В Москве неизвестный ранил ножом двух мужчин в торговом центре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Торговом центре "Вегас" на Каширском шоссе в Москве злоумышленник нанёс ножевые ранения двум мужчинам.

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области. Вечером 11 марта поступило сообщение о конфликте возле торгового центра, после чего сотрудники полиции выехали на место происшествия.

"Двое мужчин получили телесные повреждения. Полицейские, прибыв на место, установили, что у них произошел конфликт с третьим мужчиной, в ходе которого он нанес им ножевые ранения", - сказал собеседник агентства ТАСС.

По данному факту проводится проверка.

На данный момент Торговый центр "Вегас" работает в штатном режиме.

"Да, это в нашем произошло, но уже давно разобрались, выгнали, так сказать, всех, кто в этом участвовал, и передали в полицию. Да, сейчас уже ничего не угрожает, все хорошо", - рассказал собеседник агентства в ТЦ.