Глава Минэкономразвития оценил риск санкций против госдолга России

Санкции против российского государственного долга, если таковые и будут введены, прежде всего очередь нанесут ущерб интересам западных инвесторов. Об этом в четверг, 11 марта, во время выступления на брифинге заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его мнение, то касается непосредственно России, то введение подобных ограничений не окажет существенного влияния на финансовое положение страны. Однако такое решение, вероятнее всего, послужит "наказанием" именно для зарубежных инвесторов.

- Какие-то колебания, конечно, возможны. Но фундаментально это ни на что не повлияет, — подытожил министр.