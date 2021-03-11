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В мире11 марта 2021 23:20

Глава Минэкономразвития оценил риск санкций против госдолга России

Решетников отметил, что введение подобных ограничений "будет наказанием" для западных инвесторов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Санкции против российского государственного долга, если таковые и будут введены, прежде всего очередь нанесут ущерб интересам западных инвесторов. Об этом в четверг, 11 марта, во время выступления на брифинге заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его мнение, то касается непосредственно России, то введение подобных ограничений не окажет существенного влияния на финансовое положение страны. Однако такое решение, вероятнее всего, послужит "наказанием" именно для зарубежных инвесторов.

- Какие-то колебания, конечно, возможны. Но фундаментально это ни на что не повлияет, — подытожил министр.