Глава МИД Украины рассказал о политике "трех китов" для возвращения Крыма

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "трех китов" политики по "возвращению" Крыма.

По его словам, одним из них является стратегия Киева по "деоккупации" полуострова. Именно она уже была ранее утверждена Советом нацбезопасности и обороны страны.

- Исторический документ, который должен был быть еще в 2014 году. Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского, - написал Кулеба в посте в Твиттере.

Следующими "китами" политики "возвращения" руководитель украинского МИД обозначил консолидацию, которая, как предполагается, должна объединить "усилия всех партнеров" на базе саммита "Крымской платформы", запланированного на 23 августа. Третьим Кулеба назвал синергию, которая будет служить для "восстановления международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над Крымом и Севастополем.