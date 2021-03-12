Глава ЦБ рассказала о создании прототипа цифрового рубля

Банк России представил консультационный доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты.

Отмечается, что регулятор провел анализ среди возможных вариантов реализаций цифрового рубля, оценил его преимущества и сферы применения.

- Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты - цифрового рубля, - говорится в докладе.

Как отмечается в материале регулятора, ЦБ нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, а также способствовала внедрению инноваций, в том числе и на финансовом рынке, и в экономике в целом.

Тем временем, глава ЦБ Эльвира Наибуллина отметила в беседе с "Известиями", что регулятор будет тестировать цифровой рубль перед тем, как допустить его к широкому применению граждан.

- Мы должны всю эту систему технологически проработать с точки зрения информационной безопасности, устойчивости к киберрискам и ее внедрять уже в зрелом виде, - приводит издание слова Наибуллиновй.