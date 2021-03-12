В России более 552 миллиардов рублей планируется направить на строительство и ремонт дорог Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 552 миллиарда рублей планируется направить из бюджета РФ на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание федеральных трасс в 2021 году.

- В этом году в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог предусмотрено 167,4 млрд рублей. На капитальный ремонт, ремонт и содержание - свыше 385 млрд рублей, - рассказали ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.