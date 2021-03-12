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Коронавирус Covid-1912 марта 2021 4:18

Попова исключила заражение британским штаммом переболевших коронавирусом россиян

Также заразиться не смогут и те, кто прошел процедуру вакцинации против covid-19
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Попова исключила заражение британским штаммом переболевших коронавирусом россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, не смогут заразиться британским штаммом covid-19. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Также инфицирования не стоит бояться и тем, кто уже прошел процедуру вакцинации против ковида.

- Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть британским штаммом, поскольку наблюдается реакция нейтрализации. Граждане, привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые появились в их крови после прививки, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Также происходит по всем остальным штаммам, - рассказала Попова ТАСС.

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