Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика12 марта 2021 5:27

Пушков рассказал, что еще может "сделать плохого" России администрация Байдена

Сенатор отметил, что жесткость со стороны США в отношении РФ пока носит в основном риторический характер
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий

Пушков рассказал, что еще может "сделать плохого" России администрация Байдена

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Телеграм-канале высказался по поводу отсутствия готовности и настроя у США вести переговоры с Россией и спрогнозировал стратегию администрации Джо Байдена в отношении РФ.

По его мнению, американская сторона выражает задумчивость по поводу России.

- Задумчивость по поводу России в Вашингтоне налицо. <....> Хотя администрация Байдена и грозила перейти в масштабное наступление на Россию и обличала Трампа за "уступки Путину" (которых не было), она обнаружила, что потенциал враждебности в адрес Москвы был почти целиком мобилизован при Трампе - и по линии двусторонних отношений, и по линии НАТО. Что еще может сделать плохого России администрация Байдена? - написал Пушков в посте.

Сенатор также отметил, что у Америки остается всего три возможных пути: введение "санкций из ада" (DASKA), подталкивание Украины к новой войне в Донбассе при "покровительстве" США, увеличение НАТОвских и американских военных контингентов в Польше и других граничащих с Россией странах альянса.