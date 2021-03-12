Пушков рассказал, что еще может "сделать плохого" России администрация Байдена Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Телеграм-канале высказался по поводу отсутствия готовности и настроя у США вести переговоры с Россией и спрогнозировал стратегию администрации Джо Байдена в отношении РФ.

По его мнению, американская сторона выражает задумчивость по поводу России.

- Задумчивость по поводу России в Вашингтоне налицо. <....> Хотя администрация Байдена и грозила перейти в масштабное наступление на Россию и обличала Трампа за "уступки Путину" (которых не было), она обнаружила, что потенциал враждебности в адрес Москвы был почти целиком мобилизован при Трампе - и по линии двусторонних отношений, и по линии НАТО. Что еще может сделать плохого России администрация Байдена? - написал Пушков в посте.

Сенатор также отметил, что у Америки остается всего три возможных пути: введение "санкций из ада" (DASKA), подталкивание Украины к новой войне в Донбассе при "покровительстве" США, увеличение НАТОвских и американских военных контингентов в Польше и других граничащих с Россией странах альянса.