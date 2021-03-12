В Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анапе в восьмиэтажном жилом доме начался сильный пожар. Площадь возгорания составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщается на официальном сайте МЧС по Краснодарскому в пятницу, 12 марта, в настоящее время проводится эвакуация людей из здания.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру сегодня утром в 04:19 по местному времени. Пожар начался в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Лазурная. К месту ЧП незамедлительно направили силы и средства МЧС России.

- По прибытию первого пожарного подразделения установлено что происходит возгорание на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома. Есть угроза распространения огня, объявлен повышенный ранг пожара. На месте работает штаб пожаротушения, людей эвакуируют из здания, - говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что для временного размещения для эвакуированных специалисты уже подготовили специальные пункты.