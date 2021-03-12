Эксперт назвал последствия национализации Украиной предприятия «Мотор Сич» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национализация Украиной предприятия «Мотор Сич» может нанести серьезный удар по инвестиционному климату и вызвать резкую реакцию со стороны Китая. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил глава экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Накануне украинский Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть в государственную собственность «Мотор Сич», в числе акционеров которого есть китайская компания Beijing Skyrizon. Проект закона о национализации предприятия в скором времени внесут на рассмотрение в парламент Незалежной.

- Мы все видели опыт национализации на Украине. Особенность национализации этого предприятия в том, что она жестко ударит по инвестклимату на Украине. Любое государство после такого будет защищать своих инвесторов, Украине никогда больше руку не подаст. Мы, начиная процесс блокировки инвестиционной сделки, не учитываем вопросы нацбезопасности, - предупредил эксперт в интервью «Деловой столице»

Анатолий Амелин объяснил, что для решения этого вопроса следовали по-другому выстроить взаимодействие с инвесторами из Китая, ограничить доступ или обращение технологий. По словам специалиста, попытка забрать собственность создаст прецедент, в будущем способным остановить других инвесторов, которые хотели бы участвовать в приватизации на территории Украины.

При этом директор экономических программ Украинского института будущего сомневается в том, что закон наберет достаточное количество голосов в парламенте.