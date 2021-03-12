YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину». При попытке открыть видео, размещенное на YouTube-канале «Россия-24», появляется предупреждение для пользователей, в котором фильм определяют как «неприемлемый».

- Следующий контент был определен сообществом YouTube как неприемлемый или оскорбительный для некоторых аудиторий, - говорится в предупреждении.

Предупреждение для пользователей

Автор фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей Кондрашов заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией выросло количество просмотров фильма. Его смотрят в том числе и на классных часах в учебных заведениях страны.

- YouTube не хочет, чтобы правду увидело как можно большее количество людей. Со свойственной себе манерой платформа ограничила на доступ к информации для граждан России, - отметил первый заместитель генерального директора ВГТРК в эфире телеканала «Россия-24» в пятницу, 12 марта.

Фильм вышел в стране 15 марта 2015 года. Картина «Крым. Путь на Родину» собрала у экранов 39,6% россиян старше 18 лет, смотревших телевизор воскресным вечером. Рейтинг фильма составил 12,9%.