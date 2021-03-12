В АТОР объяснили, когда снизятся цены на авиабилеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин назвал условие для снижения стоимости авиабилетов. Пока тарифы на внутренние перелеты держатся на минимальном уровне, а вот зарубежные – больно бьют по карману путешественника.

Дмитрий Горин отметил, что тарифы растут за счет того, что по ряду направлений имеются квоты, ограничивающие число перелетов. Это Мальдивы или ОАЭ. Спрос на эти направления высок, мест не так много – это провоцирует рост цены.

- В связи с этим в пиковые рейсы цена может достигать и больших величин. Цена в ОАЭ варьируется от 23 тысяч рублей до 150 тысяч рублей за билет экономического класса, - отметил эксперт.

А вот стоимость билетов до Турции или Занзибара сохраняется на «крайне доступном уровне», так как эти направления не ограничены квотами.

- Стабилизации цен поспособствует полное снятие ограничений по коронавирусу, открытие границ и отмена квот, - заключил Горин в беседе с NEWS.ru.

Что касается внутренних направлений, то, по оценкам АТОР, «билеты по России фактически уже год на 20–40% дешевле, чем до ковидного периода».

Авиакомпании порой совершают рейсы в минус или с нулевой рентабельностью, но летать необходимо для поддержания сети маршрутов и летной годности.

Ранее ФАН сообщал, что средняя стоимость забронированного международного рейса на начало марта текущего года составила 15,7 тысячи рублей, что на 55% больше, чем в предыдущем году.