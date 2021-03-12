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Политика12 марта 2021 11:09

Госдеп США назвал условие, при котором введёт новые санкции против "Северного потока - 2"

В течение 90 дней Вашингтон будет искать новых юрлиц, участвующих в проекте
Ася КУЗНЕЦОВА
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США объявили условия введения новых санкций по Nord Stream 2

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США введут новые санкции в отношение газопровода "Северный поток- 2", если за три месяца, отведённые на это законодательством, администрация узнает о дополнительных юридических лицах, участвующих в строительстве газопровода. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс во время брифинга.

- Как вы знаете,... эти доклады нужно предоставлять конгрессу каждые 90 дней. За этот период в 90 дней мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе. Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона, - объяснил Нед Прайс.

Он также сообщил, что при законной необходимости санкций Госдеп сообщит о них дополнительно.