Иммунолог объяснил, почему антитела могут тормозить борьбу с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые заявляют, что антитела к коронавирусной инфекции далеко не всегда защищают организм человека от заболевания. В некоторых случаях, как утверждается в статье журнала Nature, «бойцы» с коронавирусом могут ослаблять противовирусную защиту. В интервью kp.ru иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, что это может быть врожденной особенностью иммунной системы некоторых людей.

- Некоторые виды антител, которые вырабатываются в ответ на вторжение коронавирусной инфекции, имеют такое строение, что тормозят работу интерферонов – белки иммунитета, проявляющиеся на ранних стадиях заражения. Эти белки активно участвуют в уничтожении вируса, - объяснил кандидат медицинских наук.

Николай Крючков отметил, что определенные виды антител могут создавать преграды для работы таких белков, из-за чего коронавирус начинает размножаться активнее, повышая риск перехода болезни в тяжелую форму.

Пока что неизвестно, у кого из людей могут возникать такие «вредные» антитела. Но само понимание такого факта открывает перспективы для дальнейшего изучения причин и разработки способов предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции.

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Загадки антител: когда даже высокий уровень не спасает от тяжелого коронавируса

Разбираемся в парадоксах работы иммунной системы вместе с кандидатом медицинских наук, иммунологом Николаем Крючковым (подробности)