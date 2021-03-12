Иммунолог объяснил, как можно заболеть коронавирусом при высоком уровне антител Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в интервью сайту kp.ru подтвердил, что высокий уровень антител не является гарантией эффективной защиты организма от коронавирусной инфекции.

Кандидат медицинских наук отметил, что в большинстве случаев разговоры о «высоком» или «низком» уровне антител некорректны, поскольку результаты из разных лабораторий и разных тестов несопоставимы.

- Если мы возьмем людей, сдавших аналогичный анализ в одном месте, то более высокий титр антител у кого-либо из них совершенно не обязательно будет означать лучшую защиту от заболевания. На самом деле защитный эффект дает лишь небольшое количество определенных антител, а остальная их масса – мусор. У кого и какая доля антител после вакцинации будет протективной, предсказать нельзя, - отметил иммунолог.

Другими причинам заболевания при относительно высоком общем титре антител являются общее ослабленность организма из-за других заболеваний, постоянное угнетение иммунитета различными сильнодействующими лекарствами или низкое количество протективных антител при их общем высоком уровне.

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Загадки антител: когда даже высокий уровень не спасает от тяжелого коронавируса

Разбираемся в парадоксах работы иммунной системы вместе с кандидатом медицинских наук, иммунологом Николаем Крючковым (подробности)