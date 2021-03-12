Россияне стали реже покупать шоколад, клубнику и шампанское

В России сократились продажи шоколада Фото: Дмитрий ПОТАПЕНКО

В начале весны в России сократились продажи шоколада, клубники и шапманского. Если раньше в преддверии 8 марта эти товары пользовались особой популярностью, то в этом году интерес к ним упал. Такие данные приводят аналитики компании «Такском».

Так, в период с 1 по 8 марта продажи конфет сократились примерно на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи шоколада – и вовсе на 28%. При этом средняя цена на конфеты сохранилась на уровне 2020 года и составила 228 рублей, а цена на шоколад выросла на 9% и достигла 115 рублей.

В марте 2021 года существенно подорожала клубника. Средняя цена на этот продукт в преддверии праздников составила 995 рублей.

«Цена выросла на 30%, продажи упали на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — цитирует данные аналитиков RT.

Также в начале весны подорожало и шампанское. Средняя цена на этот напиток составила 431 рубль. При этом продажи в марте упали на 59%.

А вот продажи цветов в преддверии 8 марта в 2021 году выросли на 16%. И это несмотря на то, что средняя цена также выросла на 37%, передает телеканал «360».