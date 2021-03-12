Наталья Поклонская: "Крымский референдум проводился не для улучшения жизни, а для спасения"

Депутат российской Государственной думы Наталья Поклонская дала интервью Радио "Комсомольская правда" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крымский референдум проводился не для того, чтобы улучшить экономическое и финансовое состояние полуострова, он проходил в условиях крайней необходимости, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

- Крымский референдум не проводился в нормальных условиях, когда все хорошо было, и вдруг мы тут решили в Украине провести референдум в Крыму для того, чтобы улучшить свое финансовое и материальное состояние, улучшить жизнь каждого человека, проживающего в Крыму, и вернуться в Россию, потому что для нас это родная страна. Нет. Мы провели Крымский референдум, когда Украина горела. Мы его провели, когда нам угрожали депутаты, захватившие власть, да и не только депутаты, преступники в Киеве и орущие по телевидению, что вот-вот сейчас к нам приедут и всех крымчан утопят в собственной крови, - заявила в эфире Радио "Комсомольская правда" Наталья Поклонская. Фрагменты её интервью Сергею Мардану приводит сайт KP.ru.

Бывший депутат Крыма также заявила, что не жалеет о проведённом в Крыму референдуме, потому что он был "не улучшением, а спасением жизней".

- Есть в Уголовном праве такое понятие, как необходимая оборона, право на самооборону. <...> На тот момент мы действовали в условиях крайней необходимости. Именно это и явилось причиной Крымского референдума. Поэтому сегодня говорить о том, что какие-то вопросы в сфере борьбы с коррупцией, может быть, ухудшение этой борьбы или усиление коррупции в каких-то направлениях, в которых люди конкретно испытали трудности по бизнесу, либо вопросы национализации в Крыму. Этот вопрос очень болезненный для крымчан. Потому что у одних национализировали, другим передали. И эти крымчане, у которых национализировали, они не совсем понимают законность такой процедуры. Они жалуются уже седьмой год, - добавила в беседе с Радио КП Наталья Поклонская.