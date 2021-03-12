Липецкая область – лидер рейтинга инвестиционной активности

Фото: липецкаяобласть.рф

Аналитики издания оценивают инвестиционную деятельность российских регионов по нескольким направлениям, в том числе, вводу в эксплуатацию инновационных проектов или началу их очередного этапа, выделения для проектов кредитных средств, финансированию, подписанию соглашений о реализации проекта.

Липецкий регион по этим показателям стал безусловным лидером. «Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций», – прокомментировал отличную новость глава Липецкой области Игорь Артамонов.

В прошедшем месяце на «Инвест-Форсайт» вышли более полутора десятков публикаций об инвестиционных достижениях Липецкой области. Две из них выделены редакцией как «Лучшие инвестновости дня». А наибольшее количество баллов в рейтинге принесли региону рубрики «Промышленность» и «ТЭК».

Так порядка 200 млн рублей будет направлено на выполнение работ по подключению проектируемого газопровода-отвода и газораспределительной станции в Елецком участке. Её производительность составит 30 тысяч кубических метров в час.

Продолжает эффективно развиваться особая экономическая зона «Липецк». В минувшем феврале её резидентами стали ещё две компании - ООО «ЮНИОНСПЕД» и «Август». «ЮНИОНСПЕД» инвестирует две сотни миллионов рублей в строительство завода по производству пиломатериалов, столярных изделий и пеллет. «Август» за 500 млн рублей возведет под Ельцом логистический комплекс, который возьмёт на себя функцию распределительно-сортировочного центра средств защиты растений для предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области и соседних областей.

Много позитивных новостей в рубрике «Промышленность» журнала «Инвест-Форсайт» связано с Новолипецким металлургическим комбинатом. Так в феврале «НЛМК» завершил модернизацию доменной печи №4 мощностью 2,1 млн тонн чугуна. В реализацию проекта предприятие инвестировало свыше 23 млрд рублей. Немаловажно, что значительные средства при этом были вложены в модернизацию экологической инфраструктуры. Кстати, это сообщение стало «Лучшей инвестновостью дня».