Депутат Евгений Федоров предложил запретить использование российского флага на незаконных акциях

В России хотят запретить использование флага на несанкционированных акциях Фото: Александр ГЛУЗ

В Госдуме предложили ввести административную ответственность за использование государственного флага в незаконных акциях. С инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, направив обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Депутат отметил, что в России есть ответственность за надругательство над государственными символами и за нарушение порядка их официального использования. Однако использование флага на несанкционированных акциях под эти статьи не подпадает. А ведь такое его использование можно трактовать как посягательство на достоинство государственного символа.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях», — цитирует текст обращения RT.

В качестве наказания депутат предлагает назначить штрафы до 3 тысяч рублей для физических лиц и до 150 тысяч – для юридических лиц, передает Москва 24.