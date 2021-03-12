Замужняя китаянка в 25 лет случайно узнала, что она мужчина Фото: REUTERS

Замужняя жительница Китая на 25-ом году жизни случайно узнала, что она на самом деле мужчина. Выяснилось это во время визита в медицинское учреждение из-за вывихнутой лодыжки, пишет в пятницу, 12 марта, издание Global Times.

Жительница из восточных китайских провинций по имени Пинпин долгое время не могла забеременеть. Кроме того, у девушки никогда не было менструаций. Во время обследования врачи клиники сообщили, что у китаянки и вовсе нет матки и яичников, а женские половые органы крайне недоразвиты.

Во время обследования врачи также обнаружили у Пинпин мужскую Y-хромосому, а это значит, что генетически она является мужчиной. Скрытые мужские гениталии у пациентки не нашли. Медики предположили, что они деградировали.

Отмечается, что в итоге у Пинпин диагностировали врожденное заболевание, причиной которого, вероятнее всего, стали близкородственные браки в ее семье.