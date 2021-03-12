В Минтруда подтвердили планы обновить правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет

При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве труда и социальной защиты России подтвердили планы обновить правила, по которым будут определять доход семьи при оформлении выплаты на детей от трёх до семи лет.

В ведомстве отметили, что при рассмотрении заявления на выплату будут учитывать, помимо дохода, движимое и недвижимое имущество, а также банковские вклады. Если их окажется слишком много, в начислении пособия откажут.

- Семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно, - отметили в пресс-службе ведомства.

При этом в составе семьи будут учитываться старшие дети, которых содержат родители. При этом старший ребёнок должен не состоять в браке и обучаться на очном отделении вуза.

Компенсационные выплаты при уходе за ребёнком-инвалидом и выплаты по социальному контракту не будут учитываться в качестве доходов семьи.

Предполагается, что семьи, не соответствующие новым критериям, смогут сохранить уже назначенные выплаты до конца их срока.

"Если семья не отвечает новым критериям, у нее сохранится право получать ранее назначенную выплату до истечения 12-месячного срока, на который она была назначена", - говорится в сообщении Минтруда.

Теперь оказывать финансовую помощь планируют только тем, кто работает, получает пенсию, стипендию или имеет другой легальный заработок Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Ранее сайт KP.ru сообщил со ссылкой на источник в Министерстве труда, что в России предложили отказывать в оформлении детского пособия "подозрительно бедным" семьям с нулевым доходом.

Родителям, у которых нет никакого дохода, назначат выплату на ребёнка от трёх до семи лет только если они докажут, что оказались в таком положении из-за декрета, ухода за ребёнком, инвалидом, человеком старше 80 лет, из-за лечения, обучения в вузе, срочной службы или официальной безработицы сроком меньше полугода.