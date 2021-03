Ожирение у детей лечится

Depositphotos

Фастфуд, неконтролируемые перекусы, «жизнь» в онлайн, низкая физическая активность – вот лишь некоторые причины роста количества детей с избыточным весом. А в условиях самоизоляции при COVID-19 ситуация лишь обострилась. Среди детей школьного возраста в России ожирением страдают 10,7% мальчиков и 5,6% девочек [2].

«Практически все развитые страны имеют тенденцию к росту ожирения среди детей, уже тогда начинаются осложнения – артериальная гипертензия, сахарный диабет, нарушения сна», – говорит научный руководитель Института детской эндокринологии «ФГБУ НМИЦ эндокринологии», академик РАН Валентина Петеркова.

Если у ребенка есть избыточный вес, то в 75–80% случаев проблема может прогрессировать [3], а также вызывать развитие различных осложнений [4,5]. Кроме того, дети с избыточным весом сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией среди сверстников, что сказывается на самооценке и качестве их дальнейшей жизни.

В России уже не первый год проводят социальные, информационно-просветительские и научные мероприятия для врачебного сообщества, пациентов и населения с целью повышения информированности о проблематике и лечении ожирения. Ярким примером такого комплексного подхода в борьбе с пандемией ожирения является глобальная программа «Победить ожирение»™.[6]

Важно, чтобы дети и их родители понимали важность соблюдения здорового образа жизни и знали о мерах профилактики ожирения, а в обществе признали всю серьезность этого хронического заболевания, требующего лечения под наблюдением врача.

Справка:

Ожирение – это прогрессирующее и серьезное хроническое заболевание, классифицируемое по ИМТ 30 кг / м2 или более и вызванное влиянием многих факторов, включая генетические, физиологические, психологические, экологические и социально-экономические. При ожирении требуется длительное лечение, чтобы отсрочить или снизить риск осложнений.

