63% россиян заявили о готовности сменить свое место работы

В России уволиться мечтают 69% охранников Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше половины россиян (63%) признались, что готовы сменить текущее место работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Согласно данным опроса, чаще других о желании сменить работу заявляют представители сферы охраны (69%), а также работники в области торговли и транспортной инфраструктуры – по 68%.

В строительной сфере своей работой недовольны 64% специалистов. А среди сотрудников ресторанного и гостиничного бизнеса желающих сменить должность - 62% опрошенных.

Кроме того больше половины опрошенных хотели бы поменять работу в финансовой сфере (57%), медицинской (55%), в сфере образования (53%), а также в обрасти маркетинга и рекламы (52%), передает RT.

Наименьшая доля специалистов, которые готовы сменить работу, наблюдается в IT-направлении. При этом показатель все равно внушительный – 50%.

Всего в опросе приняли участие более 5 тысяч человек из всех регионов России, передает телеканал «360».