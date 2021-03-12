Песков: Путин по-прежнему считает, что втягивать детей в политику недопустимо

Песков высказался об участии детей в политической рекламе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин по-прежнему считает недопустимым втягивать детей в политику и выступает против этого, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Здесь ничего в этих словах президента не изменилось, такая позиция и остается, здесь ничего не изменилось, - заявил Песков во время регулярного брифинга.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что ранее Владимир Путин уже "говорил о нежелательности использования детских образов".

Напомним, как сообщал сайт KP.ru 4 марта, Песков объяснил слова Путина о "хорьковых" целях тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные акции протеста, суицид и другие преступления.

Во время своего выступления 3 марта на коллегии министерства внутренних дел Владимир Путин заявил, что "как интернет используется для совершенно неприемлемого: для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств" и назвал "хорьковыми целями" эгоистические мотивы тех, кто занимается подобной пропагандой.