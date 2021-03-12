В Германии раскрыли преступление по надкушенной колбасе

Немецкая полиция раскрыла дело о кражах по надкушенной колбасе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правоохранительные органы немецкой земли Северная Рейн-Вестфалия смогли раскрыть дело о серии краж со взломом 2012 года при помощи надкушенной колбасы. Полиция получила от французских коллег образец ДНК, совпавший с тем, который вор оставил на надкушенном куске колбасы.

Как передает издание Bild, в марте 2012 года злоумышленник за один день взломал пять квартир в городе Гефельсберг и во время совершения преступления угостился едой в одном из жилищ. Там криминалисты и обнаружили надкушенный кусок колбасы, с которого можно было собрать ДНК. Однако совпадения по ДНК найти не удалось и дело девять лет лежало как нераскрытое.

Французская полиция направила в Германию информацию о 30-летнем гражданине Албании, совершившем насильственное преступление во Франции. Его ДНК совпало с образцом, взятым девять лет назад.

Ранее необычное преступление произошло в Приморье. Мужчина прямо из-под носа водителя угнал рейсовый автобус в надежде доехать на нем в Китай. Но пересечь границу предприимчивому путешественнику не удалось.