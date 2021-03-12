Александр Емельяненко назвал себя деканом и оконфузился

«Я декан»: Александр Емельяненко рассказал о своем образовании Фото: Скриншот с видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что у него два высших образования, и добавил, что он декан.

- В школе был твердым троечником. После школы вот только сейчас закончил деканат. На нефтяника. У меня два высших образования: экономическое и нефтяное. Я декан, - заявил спортсмен в интервью YouTube-каналу Kovalenko.

Он также отметил, что на факультете экономики обучался по специализации "экономика и управление предприятиями в городском хозяйстве".

Напомним, Александр Емельяненко (младший брат чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо Фёдора Емельяненко многократно завоёвывал титул чемпиона России и мира по боевому самбо.

Напомним, сайт KP.ru сообщал о последнем прошедшем бое Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым. Поединок состоялся в июле 2020 года и завершился победой Исмаилова нокаутом в третьем раунде.

За свою спортивную карьеру 39-летний Емельяненко провёл 37 боёв, в 28 из которых одержал победу.