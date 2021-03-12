Евросоюз продлил персональные санкции против России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз продлил на полгода санкции в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц России и Украины за "подрыв территориальной целостности Украины", следует из опубликованного заявления ЕС. Ограничения продлены до 15 сентября 2021 года. В уже существующий "черный список" изменения не вносились.

Персональные санкции впервые были введены в марте 2014 года. Они предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Ранее в списке значилось 177 лиц и 48 организаций. В октябре 2020 года ЕС добавил в список два физлица и четыре организации, имеющие отношение к строительству Крымского моста.

10 сентября 2020 года Евросоюз в очередной раз на 6 месяцев (до 15 марта 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.

Напомним, что в марте 2014 года, после народного референдума, Крым вернулся в состав России. Свои голоса за присоединение отдали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.