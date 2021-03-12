Азербайджан одобрил вакцину "Спутник V"

Минздрав Азербайджана утвердил вакцину "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Азербайджана утвердило российскую вакцину "Спутник V" для применения в стране, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Вакцина российского производства Спутник V утверждена для использования министерством здравоохранения Азербайджана. В ближайшее время эта вакцина будет доставлена в Азербайджан, - передаёт РИА Новости слова представителя Минздрава Азербайджана.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что применение вакцины "Спутник V" также окончательно одобрили Венгрия и Шри-Ланка.

Кроме того, 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". В РФПИ отметили, что с нетерпением ждут экспертизы данных и назвали сотрудничество с EMA "отличным примером" победы над пандемией коронавируса совместными усилиями.