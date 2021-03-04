Шри-Ланка одобрила экстренное применение вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Шри-Ланки одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории республики. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Чанна Джаясумана в интервью изданию Daily Mirror.

- Разрешение на экстренное применение российской вакцины было выдано сегодня комитетом Национального агентства по регулированию лекарственных средств, - отметил он.

Шри-Ланка ранее уже одобрила экстренно использование вакцин против коронавирусной инфекции, разработанных компаниями Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca. По последним данным местного минздрава, в Шри-Ланке выявлено более 84,2 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Как ранее писал сайт kp.ru, уже два государства Европейского союза одобрили для применения российскую вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную научным центром имени Гамалеи, не дожидаясь решения местного регулятора.