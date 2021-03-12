Источник в Кремле сообщил о подготовке США к кампании против "Спутника V"

Действия США по дискредитации "Спутник V" являются попыткой принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с СОVID-19 Фото: REUTERS

США и союзники страны планируют начать масштабную информационную кампанию против разработанной в России вакцины "Спутник V", сообщил высокопоставленный источник в Кремле.

- Такие действия США и союзников свидетельствуют об их попытках принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с распространению СОVID-19, подорвать доверие мирового сообщества к нашим научным разработкам и воспрепятствовать их сертификации Всемирной организацией здравоохранения, а также уменьшить зарубежный спрос на вакцину "Спутник V", которая заняла второе место по количеству одобривших её стран, - передаёт ТАСС слова своего собеседника.

Также сообщается, что в Кремле сообщили о подготовке сценария информационной атаки на "Спутник V" с помощью подконтрольных неправительственных организаций. Среди них "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер", а также медиакомпании "Би-Би-Си", "Рейтер" и "Интерньюс".

Кроме того, источник российских информационных агентств сообщил, что во время атаки будут распространять заранее подготовленные сообщения о "неэффективности и опасности вакцины" Спутник V. Также отмечается, что в сообщениях будет сказано о "массовой гибели людей якобы в результате использования препарата".