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В мире12 марта 2021 18:24

ВЭФ вычеркнул княгиню Ольгу из списка изменивших историю женщин после жалоб Порошенко

Корректировку объяснили "противоречивостью исторических данных"
Анастасия РЫШКОВА
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ВЭФ вычеркнул княгиню Ольгу из списка изменивших историю женщин после жалоб Порошенко.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирный экономический форум (ВЭФ) убрал из списка выдающихся женщин, изменивших историю, имя княгини Ольги после критики экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание ввиду противоречивых исторических данных", — сказано в публикации ВЭФ.

Напомним, что ранее список женщин, изменивших ход истории, появился на сайте ВЭФ к Международному женскому дню. В него включили и княгиню Ольгу.

Позднее публикацию прокомментировал бывший президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что в списке княгиня названа "основательницей современной России". По мнению экс-президента Украины, это не так. Также он отметил, что муж Ольги, князь Игорь, в списке упомянут как Иван.

При этом на сайте организации такой фразы не было: там говорилось, что Ольга была княгиней Киевской Руси — прародительницы современной России.