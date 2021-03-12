Круизный лайнер MSC Lirica горит у греческого острова Корфу

К счастью, никто не пострадал. Фото: принтскрин видео.

Круизный лайнер MSC Lirica горит в порту греческого города Керкира на одноименном острове в Ионическом море. Об этом в пятницу сообщает общественное греческое телевидение ERT.

Судно причалило к берегу 30 января. На борту в данный момент нет пассажиров, только члены экипажа.

"В порт направляются пожарные, чтобы потушить пламя, которое охватило правый борт судна. Причины возгорания не установлены", - сообщает телеканал.

Никто из членов команды корабля не пострадал.