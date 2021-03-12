Жириновский рассказал об украинском плане резкого обострения на Донбассе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью радио "Комсомольская правда" в разговоре с ведущим Валентином Алфимовым рассказал об украинском плане резкого обострения на Донбассе.

"План резкого обострения на территории Украины уже пять лет существует. Там все расписано детально. Предполагается, что Украина начнет наступление на Донбасс и Луганск. Ополчение начнет защищать", - сказал Жириновский.

Он отметил, что окончание операции ранее в планах даже было обозначено "символической датой" – 22 июня 2016 года.

"Они забывают, что после 22 июня было 9 мая", - напомнил политик.

По его словам, в 2016 году план отложили, потому что были выборы президента США. Жириновский отметил, что в 2017 году Украина ждала, какую позицию займет президент США Дональд Трамп, в связи с чем откладывали эскалацию еще несколько раз - до прихода к власти в США Джо Байдена.

"Естественно, они [Киев - прим.ред] никогда не посмеют вторгнуться на территорию ДНР и ЛНР. Но провокация с большим количеством жертв может быть", - считает Жириновский.

Он предположил, что результатом обострения конфликта может стать уход президента Владимира Зеленского.

"Байден недоволен им, поскольку Трамп получил много документов от Зеленского против Байдена. Ему выгодно заменить и поставить туда другого. Это одна сторона. Вторая – оправдать расходы, уже произошедшие и будущие. Увеличить бюджет и НАТО, и США. Это будет повод", - резюмировал лидер ЛДПР.