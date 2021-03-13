Сообщник задержанного ставропольского зампреда Золотарева получил взятку снегоболотоходом

На бывшего министра строительства и архитектуры Алексей Когарлыцкий завели уголовное дело за получении взятки в виде снегоболотохода за 1,6 миллиона рублей. Об этом kp.ru сообщил информированный источник.

- В апреле 2019 года он получил в качестве взятки снегоболотоход "Yamaha YXC007E" стоимостью 1 600 000 рублей за способствование в выполнении действий по решению вопроса о вводе в эксплуатацию объекта строительства в городе Ставрополь, - сообщил источник.

Также отмечается, что у Когарлыцкого уже прошли обыски. Пока мера пресечения не избиралась в связи с ранее отбытым предельным сроком заключения по ранее избранной мере пресечения.