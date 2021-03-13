Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире13 марта 2021 2:57

Politico: В центре при НАТО «разгорелась война» из-за статьи о России

Речь идет о материале двух старших экспертов Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий

Внутри американского аналитического центра "Атлантический совет" при НАТО "разгорелась война" из-за статьи, посвященной России. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что речь идет о материале двух старших экспертов Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза, который вышел на сайте Atlantic Council несколько дней назад.

В их публикации говорится, что Вашингтону в отношениях с Москвой необходимо "не уделять слишком много внимания теме защиты прав человека". Авторы статьи также высказались, что "демократизация в России не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам Америки".